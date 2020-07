Si è spento all'età di 80 anni Mario Zanni, titolare del Bar Mario cantato da Luciano Ligabue.

Si è spento all’età di 80 anni Mario Zanni, titolare del Bar Mario cantato da Luciano Ligabue. Il cantante lo aveva conosciuto in quanto il suo bar era diventato tappa fissa per la sua band, ovvero gli Orazero.

È morto Mario Zanni

Per anni meta dei fan di Ligabue, il noto cantautore aveva conosciuto Mario Zanni in quanto il suo bar era diventato tappa fissa per lui e la sua band, ovvero gli Orazero. Proprio le storie di passaggio da quel bar erano diventate punto di ispirazione per la canzone “Bar Mario”. In base a quanto si evince da Il Resto del Carlino, l’uomo si è spento all’età di 80 anni in seguito a delle complicazioni dovute ad una serie di acciacchi.

Il suo nome era diventato famoso proprio grazie al brano Bar Mario di Ligabue, con quest’ultimo che lo ha in seguito citato anche in altri brani di successo, come ad esempio Walter il mago, I duri hanno due cuori e Certe notti.





La camera ardente di Mario Zanni è stata allestita presso la Casa funeraria Rossi. Da qui sabato 11 luglio alle ore 15 partiranno i funerali, la cui celebrazione avrà luogo all’interno della chiesa parrocchiale del paese. La salma sarà in seguito trasferita per la cremazione. Mario Zanni lascia la moglie Cordiana, i figli Valeria, Elisa e Nazareno, la nuora Elena, i nipoti Leonardo, Eleonora e Leonardo, fratelli, sorelle.