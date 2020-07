Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi in vacanza

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi innamorati in vacanza lontani da Stefano De Martino.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si godono una bella vacanza insieme, allontanandosi dal gossip su Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Sono circolate molte voci in queste settimane, secondo cui ci sarebbe stato un flirt tra il ballerino e la conduttrice, che avrebbe causato la rottura con la Rodriguez.

Altre voci parlavano di un Paolo Calabresi Marconi furioso, ma in realtà lui e la Marcuzzi si sono mostrati sempre uniti e innamorati in vacanza a Positano.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi

Sembra non esserci nessuna crisi tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi.

I due si stanno godendo una splendida vacanza nella costiera amalfitana insieme ai figli di lei, Tommaso e Mia, e ad amici. La meta delle vacanze non è distante da quella di Stefano De Martino, che ormai vive a Napoli per la conduzione di Made in Sud. Questo gossip sembra non aver scalfito il rapporto tra la Marcuzzi e il marito, che hanno deciso di rilassarsi al mare.

Il settimanale Oggi ha contattato una fonte molto vicina alla coppia, che ha smentito categoricamente il flirt tra Alessia e Stefano. La fonte ha raccontato che Paolo Calabresi Marconi è molto arrabbiato perché vede soffrire sua moglie e sta pensando di rivolgersi agli avvocati. La sorella di Paolo, però, ha interrotto qualsiasi rapporto social con la cognata. Potrebbe realmente esserci stata una crisi per la coppia, ma questo gossip li sta facendo avvicinare.

La stessa Belen Rodriguez ha smentito la notizia, a poca distanza dalla smentita di Stefano, secondo cui avrebbe scoperto questo flirt segreto che l’avrebbe spinta a lasciare De Martino.