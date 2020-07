Federica Panicucci in bikini, il fidanzato: “Sei bellissima”

Federica Panicucci fa il pieno di like col suo sensuale bikini, e conquista anche Marco Bacini.

Federica Panicucci ha condiviso con i fan sui social un sensuale scatto in costume da bagno e il suo fidanzato Marco Bacini non ha resistito dallo scrivere un commento carico di romanticismo.

Federica Panicucci in bikini: la foto

Capelli biondi, fisico scultoreo e un sensuale bikini: l’estate di Federica Panicucci è all’insegna del relax e del romanticismo.

La conduttrice di Mattino Cinque – complice la pausa estiva – ha condiviso con i fan alcune immagini in bikini, e subito ha fatto il pieno di like. Tra i commenti alla foto è spuntato subito quello di Marco Bacini, che le ha scritto: “Amore sei bellissima”.

Visualizza questo post su Instagram La mia domenica al mare🐟🐠🇮🇹⛱👙 @marcobacini #sunnyday #funnyday #relaxmood Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: 12 Lug 2020 alle ore 7:03 PDT

I due stanno insieme da anni ma hanno sempre affermato di non aver pensato alle nozze. La conduttrice è stata precedentemente sposata con Mario Fargetta (a cui è stata legata dal 2006 al 2015), padre dei due figli Sofia e Mattia. Oggi i due bambini sono molto legati anche a Marco Bacini, frequentatore abituale della bella casa della conduttrice.

Federica Panicucci non ha nascosto di aver sofferto parecchio quando il suo matrimonio è naufragato e forse anche per questo ha deciso di non sposarsi una seconda volta.

Marco Bacini riuscirà a farle cambiare idea? Per il momento i due sembrano più innamorati che mai e sono in tanti a chiedersi quali saranno i risvolti della storia d’amore in futuro. A proposito delle presunte nozze in vista Federica Panicucci ha sempre ammesso di essere felice così e di non sentire il bisogno di un nuovo matrimonio.