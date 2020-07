Sonia Bruganelli fa il bagno vestita: i motivi del gesto

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, si è fatta il bagno al mare vestita. Ecco i motivi.

Sonia Bruganelli, conosciuta per essere la moglie di Paolo Bonolis, fa il bagno vestita al mare, con delle motivazioni molto serie. L’imprenditrice sta condividendo molti momenti di vacanza che sta trascorrendo a Formentera, ma in tanti sono rimasti colpiti dal fatto che ha fatto il bagno completamente vestita.

I motivi per questo suo gesto sono molto seri ed è stata lei stessa a svelarli. La donna è sposata dal 2002 con Paolo Bonolis e hanno tre figli. La Bruganelli è molto attiva sui social e conta ben 500mila followers sul suo profilo Instagram. Spesso è al centro delle critiche in quanto molti l’accusano di ostentare il suo benessere economico, ma lei ha sempre la risposta pronta.

Visualizza questo post su Instagram Paparazzo non avrai la mia pancia!!!😂😂#newlook #newtrend2020😅 #🚫📸 Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 13 Lug 2020 alle ore 11:08 PDT

Sonia Burganelli fa il bagno vestita

Sonia Bruganelli, che viene sempre presa di mira sul web, è una persona estremamente schietta e sincera, anche nel mondo de is social. La moglie di Paolo Bonolis si sta godendo una bellissima vacanza a Formentera con al sua famiglia e ha voluto postare una foto molto particolare, in cui lei fa il bagno vestita, mentre qualcuno la fotografa. La donna indossa un abito molto coprente, che ha usato per immergersi nell’acqua.

Essendo un comportamento un po’ strano è stata proprio lei a decidere di spiegare tutto nel suo post.





Accanto alla foto in cui è in acqua, Sonia Bruganelli ha pubblicato anche la foto di un paparazzo appostato sotto l’ombrellone, pronto a scattarle un servizio fotografico mentre si faceva il bagno.

Un’invasione della privacy che Sonia non apprezza moltissimo. “Paparazzo non avrai la mia pancia” ha scritto la donna su Instagram, accompagnando la sua frase con tante faccine che ridono. La Bruganelli ha voluto scherzare sulla sua forma fisica, sottolineando di non avere nessuna intenzione di dare la sua pancia in pasto ai paparazzi.