Un nuovo post di Sonia Bruganelli ha scatenato l'ira dei fan: lo scatto della discordia che non piace al popolo dei social

Sappiamo bene come Sonia Bruganelli, moglie del popolare Paolo Bonolis, sia spesso finita nel mirino degli haters. Sovente la donna ha ricevuto in passato critiche e insulti sui social, tacciata di ostentare troppo la sua ricchezza. La voglia di mostrare i suoi agi non fa del resto piacere sopratutto ora, in un momento così delicato per il nostro paese. A causa dell’emergenza coronavirus, molti hanno difatti perso il lavoro e presentano evidenti difficoltà economiche.

Ecco dunque che Sonia Bruganelli pochi giorni fa è stata nuovamente presa di mira online per via di uno scatto fatto insieme ad alcune sue amiche. Qualche utente in particolare ha notato ancora una volta l’ostentazione delle sue ricchezze, al punto da scatenare una nuova ondata di odio verso l’imprenditrice romana.

Sonia Bruganelli criticata dai fan

La moglie di Bonolis è sempre super attiva sui social, con un profilo Instagram che vanta oltre cinquecentomila follower.

Tuttavia tra loro non tutti sembrano apprezzare appieno i suoi contenuti, arrivando anche a criticarla in modo molto feroce. Nelle ultime ore, come detto, Sonia è stata nuovamente criticata a causa di un selfie nostalgico postato sul suo account.

Nella foto in questione Sonia Bruganelli appare accanto alle sue più care amiche, tra cui anche Flora Canto, compagna di Enrico Brignano. Tutte insieme felici e sorridenti, le donne si mostrano davanti allo specchio, ma l’occhio dei follower è stato attirato da un dettaglio ben preciso. Molti si sono difatti soffermati sulle scarpe e sulle borse in bella mostra nello scatto, che qualcuno ipotizza possano avere un valore complessivo di circa 15.000 euro. Del resto, proprio in una recente intervista, la stessa Sonia aveva dichiarato che le borse di lusso sono la sua ossessione, che fortunatamente può permettersi.