Diletta Leotta torna single: è finita con Daniele Scardina?

Diletta Leotta, che è stata ripresa da Ibrahimovic, potrebbe essere tornata single, almeno secondo le indiscrezioni. La conduttrice sportiva e il suo fidanzato Daniele Scardina, o King Toretto, sembravano una coppia davvero molto felice e affiatata. Sono usciti allo scoperto dopo diverso tempo e questo è stato molto apprezzato dai fan perché significa che volevano realmente viversi, indipendentemente dai giornali.

Durante la notte è esploso questo scoop di Riccardo Signoretti e del suo settimanale Nuovo, che a quanto pare nel nuovo numero contiene tutti i dettagli della rottura.

Diletta Leotta di nuovo single

Diletta Leotta e Daniele Scardina potrebbero essersi davvero lasciati.

Signoretti ha lanciato lo scoop, ma i dettagli che sono emersi da questa notizia sono davvero pochi. Se fosse davvero la fine per la loro storia d’amore, probabilmente saranno loro a dare qualche nuovo dettaglio sui motivi della rottura. Una decisione che sicuramente nessuno si aspettava, perché sembravano davvero molto innamorati. Tra loro c’era una passione travolgente e sembra molto strano che possa essere finita in così poco tempo e in modo così improvviso.





Per il momento nessuno dei due ha voluto commentare questo scoop, ma i fan della coppia stanno già iniziando a cercare qualche dettaglio per riuscire a capire cosa sta succedendo. Scardina ha pubblicato qualche ora fa uno scatto durante i suoi allenamenti, scrivendo “Just smile“, che alcuni hanno interpretato come se volesse far intendere che nonostante tutto sorride.

Diletta Leotta, che ha mostrato il suo look da allenamento, è rimasta in silenzio. Sono dettagli minimi, ma l’indiscrezione sembra essere più seria di quanto si possa pensare.