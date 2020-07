Diletta Leotta, look per l’allenamento: lo scatto conquista i fan

Diletta Leotta con il look da allenamento conquista i suoi fan.

Diletta Leotta ha conquistato tutti i suoi fan con una foto in cui sfoggia un perfetto look da allenamento. La conduttrice sportiva e speaker radiofonica è una delle donne più belle e amate del momento, con oltre 6 milioni e mezzo di follower su Instagram.

La donna è molto attiva sui social e si diverte a condividere i momenti della sua quotidianità con tutti i suoi fan, con foto che la ritraggono durante l’allenamento, al lavoro oppure in versione smart working.

Diletta Leotta si allena

Diletta Leotta, che aveva già incantato i fan all’Olimpico, è sempre pronta a condividere foto meravigliose sul suo profilo Instagram. Spesso si mostra in compagnia del suo fidanzato Daniele Torretto, oppure condivide momenti della sua vita privata o lavorativa. La Leotta condivide spesso delle foto in cui si mostra in tutta la sua assoluta bellezza, facendo decisamente girare la testa a tutti i suoi follower. La bellezza della conduttrice è evidente agli occhi di tutti, ma ci sono alcune foto che lasciano davvero senza parole.





Una di queste foto è quella in cui si mostra in versione sportiva, con un look da allenamento che mette in evidenza il suo fisico perfetto e le sue curve esplosive. Questo scatto ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan. La conduttrice è molto apprezzata per il suo lavoro, ma è inutile sottolineare che moltissime persone sono pazze di lei per la sua incredibile bellezza.

“Anche questo allenamento è andato, godiamoci questo tramonto e un po’ di relax” ha scritto la Leotta. I suoi follower, però, si godono la splendida visuale che ha regalato con questa foto.