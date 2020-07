Adriana Chechik è la nuova star del cinema: la bellissima attrice statunitense sembra essere insaziabile e senza freni

Adriana Chechik, pseudonimo di Dezarae Kristina Charles, classe 1991, è la nuova starlette del cinema per adulti. Nata a Downingtown negli Stati Uniti, l’attrice è cresciuta in una famiglia affidataria e pare vantare discendenze di origine inglese, serba e russa. Dopo aver conseguito un General Educational Development si è inscritta alla Drexel University, dove ha appunto studiato prima di entrare a far parte del mondo del porno.

Visualizza questo post su Instagram Stalking my prey. Un post condiviso da Adriana Chechik (@bratnasty69) in data: 16 Lug 2020 alle ore 2:21 PDT

I suoi inizi come spogliarellista sono avvenuti allo Scarlett’s Cabaret di Hallandale Beach in Florida. Nell’industria pornografica fece invece la sua prima comparsa nel 2013, quando firmò un contratto di un anno con la Erotique Entertainment. Adriana ha avuto la sua prima gang bang e la prima doppia penetrazione anale nel film This Is My First…

A Gangbang Movie. L’anno successivo è poi stata la svolta di Gangbang Me, dove girò la sua prima scena di tripla penetrazione anale.

Da allora Adriana Chechik sembra essere diventata nel tempo il sogno erotico di moltissimi amanti del genere.

L’attrice sembra infatti letteralmente insaziabile e senza limiti, tanto che anche i colleghi del porno sembrano avere paura di lei…