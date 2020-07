Barbara Palombelli ha svelato quale sarebbe il suo segreto per mantenere alta la concentrazione.

Conduttrice di successo, madre e moglie in carriera: Barbara Palombelli è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo e ha svelato quale sarebbe il suo segreto per destreggiarsi tra i molti impegni di lavoro.

Barbara Palombelli: la confessione della conduttrice

Con l’emergenza Coronavirus Barbara Palombelli ha rivelato che molti italiani in più avrebbero iniziato a seguire Forum e ha svelato quale sarebbe il suo segreto per destreggiarsi tra i suoi numerosi impegni di vita e di lavoro: lo yoga. “È la mia arma segreta. Lo pratico due volte alla settimana, mi aiuta a mantenere la concentrazione”, ha ammesso la conduttrice.



Dal 1982 la conduttrice è sposata con Francesco Rutelli, con cui ha avuto il figlio Giorgio e i figli adottivi Serena, Francisco e Monica Rutelli. Dal 14 settembre la conduttrice tornerà a condurre Forum, il format di successo che da anni la vede al timone. La conduttrice ha confessato che l’emergenza Coronavirus avrebbe spinto molte più persone a guardare il suo programma, in una fascia orario che forse a causa della necessità di restare in casa sarebbe stata più seguita.

“In quarantena molti italiani a casa in telelavoro hanno scoperto Forum. Prima non lo vedevano perché erano in ufficio”, ha dichiarato la conduttrice, e a proposito delle repliche dello show ha aggiunto che anche quelle avrebbero ottenuto ottimi ascolti:

“Abbiamo un pubblico nuovo e anche le repliche stanno andando benissimo”, ha affermato. Per le nuove puntate dello show bisognerà dunque attendere il 14 settembre mentre il promo della trasmissione – come svelato dalla stessa conduttrice – verrà realizzato il 24 agosto.