Giulia De Lellis ha deciso di confidare ai suoi fan di dover risolvere alcuni problemi di salute: ecco di cosa si tratta nello specifico

Da tempo Giulia De Lellis lamentava sui social alcuni problemi alla gola con relativo abbassamento di voce. Ora che si è finalmente sottoposta ai dovuti controlli medici, la nota influencer romana ha saputo che dovrà sottoporsi a un intervento al naso.

L’ex gieffina ha spiegato ai suoi fan che la situazione non è da prendere alla leggera, ma non è neppure così grave come pensava inizialmente.

Giulia De Lellis ottimista

Alla fine delle vacanze estive, Giulia De Lellis tornerà dunque a Milano e organizzerà i suoi prossimi impegni legati alla salute.

In agenda ha dunque l’operazione al naso, ma anche diverse sedute dalla logopedista e altri trattamenti non meglio specificati. La 24enne ha infatti preferito non rivelazione molto altro sul tipo di problema che dovrà affrontare, ma siamo certi che supererà il tutto con la sua estrema solarità e positività. Al momento a Forte dei Marmi con il neo ritrovato fidanzato Andrea Damante, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è dunque apparsa serena, certa di potercela fare anche stavolta.