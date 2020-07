Il vincitore del torneo di Netflix The Old Guard potrà vincere 83 anni di abbonamento gratuito alla piattaforma.

Netflix ha indetto un torneo a livello mondiale il cui vincitore si aggiudicherà 1000 mesi di abbonamento gratuito alla piattaforma (circa 83 anni). Per vincere il premio bisognerà conquistare il titolo di più abile giocatore a The Old Guard, il videogioco ispirato al film omonimo con Charlize Theron.

The old Guard: il torneo

Dal 17 al 19 luglio si svolgerà il torneo online che sancirà il più abile giocatore al mondo di The Old Guard (e che gli consentirà di vincere 83 anni di abbonamento gratuito a Netflix). Per partecipare basta iscriversi alla piattaforma ufficiale del gioco, che Netflix ha definito come un “top-down beat ‘em up”. Le iscrizioni sono aperte a tutti e il videogioco si ispira al film The Old Guard, basato sull’omonimo fumetto di Greg Rucka.

Il torneo è stato promosso da Netflix per la campagna di lancio del film, suo ultimo lungometraggio originale. Il film è stato distribuito dalla piattaforma il 10 luglio, e tra i protagonisti vi sono: Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, l’attore italiano Luca Marinelli, Marwan Kenzari e Chiwetel Ejiofor.



Il videogioco di The Old Guard è accessibile solo online e nelle tre giornate di torneo potranno sfidarsi tutti gli estimatori del genere e del film, che già promette di essere un discreto successo. Ad aggiudicarsi il premio di 1000 mesi di abbonamento gratuito a Netflix sarà colui che abbia dimostrato di essere il più abile giocatore al mondo di The Old Guard.