Diletta Leotta avrebbe raggiunto Ibrahimovic in un locale di Milano per poi partire per la Sicilia, Daniele Scardina invece è volato a Ibiza

La loro storia è iniziata circa un anno fa, ma a quanto pare Daniele Scardina e Diletta Leotta non stanno più insieme. Alcune recenti foto di “Chi” hanno mostrato la procace conduttrice sportiva in compagnia dell’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic.

I due sono diventati colleghi per via di una pubblicità, i cui frame sono presenti anche sul profilo Instagram della stessa Diletta. Le foto del magazine di cui sopra sarebbero state scattate dopo la vittoria della squadra milanese contro il Parma. Il giorno dopo la padrona di casa di Dazn è poi volata in Sicilia, mentre King Toretto è andato a Ibiza con gli amici.

Leotta e Scardina: vacanze separate

Con tale presunta crisi in circolo, nessuno dei due ha più rilasciato dichiarazioni. Solo Scardina sembra aver detto qualcosina in una IG Stories. Sarà dunque solo una pausa di riflessione? I due, ad ogni modo, stanno passando le loro vacanze lontani, dopo che li avevamo visti affiatatissimi durante la quarantena.