Enrico Papi tornerà presto in onda su TV8 con una nuova versione di Sarabanda dal titolo "Name That Tune - Indovina la canzone"

Enrico Papi è pronto per tornare in tv, come già anticipato lo scorso marzo su diverse testate online. Il conduttore romano riapparirà nella fattispecie con una nuova versione dell’iconico Sarabanda, programma musicale andato in onda con grande successo dal 1997 al 2004.

L’offerta free di Sky, presentata ufficialmente durante lo Sky Upfront 2020 di poche ore fa, vede dunque tra le sue novità riguardanti Tv8 anche Name That Tune – Indovina la canzone. Sarà proprio questo uno dei 2 programmi che Papi condurrà nel corso della prossima stagione televisiva. Non mancherà peraltro la nuova stagione dell’altrettanto fortunato Guess my Age – Indovina l’età.

Visualizza questo post su Instagram È un arrivo la #mooseca !!! Siete pronti ???? 😀😀😀 Un post condiviso da Enrico Papi (@enricopapiofficial) in data: 20 Lug 2020 alle ore 5:48 PDT

Name That Tune è un format della NBC, creato da Harry Salter nel 1952, su cui si era basato lo stesso Sarabanda. Oltre all’appuntamento quotidiano nella fascia oraria dell’access prime time, Enrico Papi condusse anche Super Sarabanda – Il torneo dei campioni, trasmetto nel 2005. Ci furono poi le tre puntate speciali del 2007 in prima serata su Italia e il preserale estivo del 2009 su Canale 5, condotto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez.