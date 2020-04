In attesa del ritorno di Sarabanda in tv, Enrico Papi ha voluto dire la sua circa le decisioni relative ai palinsesti ai tempi del Coronavirus

In una recente intervista Enrico Papi si è ampiamente sfogato in merito ai cambiamenti di palinsesto determinati dall’emergenza Coronavirus. Il presentatore ha anche brevemente parlato della nuova formula di Sarabanda, confermandone sostanzialmente il ritorno in Tv con un nuovo nome: Name that Tune – Indovina la canzone. “Credo che in Tv si dovrebbe smettere di dare solo notizie negative: meglio raccontare le storie di chi è guarito dal virus”, ha precisato di fatto l’autore romano.

Enrico Papi, proposta sui palinsesti

Enrico Papi ha inoltre aggiunto: “Bisognerebbe trovare un sistema per permettere agli artisti di continuare a lavorare facendo intrattenimento. In fondo anche durante la guerra si facevano spettacoli per regalare qualche ora di spensieratezza”. Convinto di stare vivendo una vera e propria guerra, il presentatore si sente infatti in obbligo di “fare il giullare di corte”.

In effetti un’offerta variegata televisiva può influire in maniera positiva sulle difficili giornate di tanti italiani relegati in casa in questo periodo.





L’autore televisivo, dopo aver osannato il successo delle repliche dei Soliti Ignoti, si è poi leggermente sbottonato sul ritorno del suo Sarabanda. Il noto game show musicale tornerà infatti in una formula del tutto inedita, anche se la sua messa in onda è stata per il momento sospesa. “Eravamo pronti ad aprile con 5 puntate in prima serata. Il programma sicuramente si farà, ma non sappiamo ancora quando”. Lanciare un nuovo programma in un tale periodo di crisi non sarebbe del resto stata una buona idea. Restiamo dunque in attesa di tempi migliori, anche per gustare Name the Tune, che ci farà rivivere i fasti dell’iconico Sarabanda.