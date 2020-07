Temptation Island, Massimo: “Io e Sonia ci siamo lasciati”

Massimo Colantoni ha confermato che la storia d'amore con Sonia è naufragata.

Storia naufragata tra Massimo Colantoni e Sonia Onelli, di Temptation Island. A confermarlo è stato proprio Massimo, che ha raccontato i dettagli e i motivi che avrebbero portato alla rottura.

Massimo e Sonia lasciati: i motivi

Da settimane circolavano voci su una presunta crisi tra Massimo Colantoni e Sonia Onelli, il cui amore era sbocciato a Temptation Island nel 2019.

A quanto pare tra i due ci sarebbero state delle “divergenze inconciliabili”, tanto da spingerli a interrompere la storia nonostante la quarantena trascorsa insieme e la convivenza. “Spesso nella vita gli obiettivi di una coppia non sono comuni. A volte il coinvolgimento ed i valori condivisi non si trovano sullo stesso piano”, ha spiegato Massimo Colantoni difronte alle insistenze dei fan dei social, e ha aggiunto: “Ho messo tutto me stesso in questa relazione ma nonostante sia finita non rinnego il tempo investito insieme e gli attimi condivisi.”



Sonia per il momento non si è espressa a proposito della relazione naufragata, e in tanti si chiedono se anche lei parlerà dei motivi che l’avrebbero spinta a separarsi da Massimo. La coppia era andata a convivere e i progetti per il futuro sembravano sempre più seri. Intanto l’ex fidanzata di Massimo, Ilaria Teolis, sembra aver ritrovato la serenità accanto a un nuovo fidanzato, Andrea, non appartenente al mondo dello show business.

I fan di Massimo e Sonia sperano che la coppia rivelerà altro a proposito della loro recente rottura, ma per il momento la spiegazione di Massimo sembra essere l’unica a cui andranno incontro. Sonia prenderà finalmente parola in merito alla separazione?