Nicola Vivarelli, lo sfogo: “Vi lascio immaginare”

Sorprese in vista per Nicola Vivarelli e Gemma Galgani? Lo sfogo del 26enne ufficiale della marina.

Nicola Vivarelli ha anticipato ai fan sui social che questi giorni ci sarà “una sorpresa” e infine ha affermato che l’unica valvola di sfogo che avrebbe questo periodo sarebbe la palestra. Intanto, sui social, c’è chi si chiede che fine abbia fatto Gemma Galgani.

Nicola Vivarelli: lo sfogo

Sarebbero giornate intense per Nicola Vivarelli, che via social ha fatto sapere di aver dovuto sistemare alcune faccende amministrative e burocratiche. “La palestra è l’unico modo che ho per sfogarmi. Vi lascio immaginare”, ha dichiarato il 26enne ufficiale della marina. Sirius ha anche anticipato ai suoi fan che presto ci saranno delle sorprese, ma per il momento non ha fornito ulteriori dettagli.



Sui social intanto molti si chiedono che fine abbia fatto Gemma Galgani, e se lei e il giovane cavaliere si siano visti ancora dopo l’ultima edizione di Uomini e Donne. I due erano stati sorpresi un’unica volta a Roma durante una passeggiata, poi su quel fronte tutto è stato messo a tacere. Anche il Gabbiano Giorgio Manetti si è espresso sulla relazione affermando che proprio il fatto che i due non si siano più fatti vedere insieme sarebbe la prova che per loro si sarebbe trattato solo “di un gioco” e che alla base del rapporto non ci sarebbe stato alcun sentimento autentico.

Molti si chiedono se Nicola sarà nella prossima edizione di Uomini e Donne e se Gemma accetterà di proseguire la conoscenza del giovane cavaliere anche al di fuori del programma. I due hanno 40 anni di differenza, e la questione ha sollevato non poche polemiche.