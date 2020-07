Giorgio Manetti ha detto la sua in merito ai rumor circolati a proposito della crisi tra Gemma Galgani e Nicola.

Da mesi si avvicendano rumor riguardanti una presunta crisi tra Gemma Galgani e il corteggiatore 26enne Nicola Vivarelli, che ha deciso di conquistare la dama torinese prendendo parte a Uomini e Donne. Sulla questione si è espresso anche il Gabbiano Giorgio Manetti, ex compagno di Gemma.

Gemma e Nicola: il parere di Giorgio

In tanti non hanno voluto credere al sincero interesse manifestato da Nicola Vivarelli (ufficiale della marina 26enne) nei confronti della dama torinese Gemma Galgani (70 anni). Tra questi vi è anche lo storico ex compagno della dama, Giorgio Manetti, che con lei ha avuto una lunga quanto travagliata storia proprio durante la sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi. Secondo Manetti il fatto che i due non siano usciti allo scoperto durante la pausa estiva del programma è la prova che il sentimento tra loro non fosse vero: “Avevano la possibilità di smentire tutti noi scettici.

Non è successo. Probabilmente era tutto un gioco”, ha affermato il Gabbiano. Già all’inizio della frequentazione Giorgio – così come Tina Cipollari e altri opinionisti tv – si era schierato con fermezza contro il rapporto tra i due affermando che stessero prendendo in giro il pubblico e che: “L’amore non dovrebbe essere un gioco”.



Nonostante in molti abbiano messo in guardia Gemma Galgani affermando che Nicola stesse solo cercando visibilità, la dama si è detta intenzionata ad approfondire la conoscenza. Dopo un avvistamento a Roma i due non sono più stati sorpresi insieme e in tanti si chiedono se durante la pausa estiva si siano visti ancora.