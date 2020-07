Le liti a Pechino Express non hanno spento la passione nata tra Dayane Mello e Soleil Sorge, in vacanza tra balli e baci in barca.

Conosciutesi durante le riprese di Pechino Express e ritrovatesi in estate, Dayane Mello e Soleil Sorge stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza in Sardegna. Tra i tanti momenti condivisi sui social network, spuntano baci e balli hot a bordo di una barca nonché siparietti di coppia.

Dayane Mello e Soleil Sorge in vacanza

Le due sono giunte sull’isola venerdì 24 luglio con l’obiettivo di passare del tempo insieme al largo dell’isola e precisamente a Porto Cervo. Diverse le immagini postate da entrambe sui propri profili tra panorami mozzafiato, cene e soprattutto, ciò che interessa maggiormente ai loro fan, siparietti di coppia.

In un video postato da Soleil compaiono entrambe sulle note di Many Men in un’atmosfera provocante che seduce i seguaci per poi lasciarsi andare ad un bacio saffico.

La bionda con un elegante abito da sera, non abbastanza lungo da nascondere le curve, e la mora con top e pantaloncini, sorridono maliziose prima di lanciarsi in un ballo hot pubblicato su Tik Tok con Dayane senza pantaloni.

Non mancano poi le foto in costume, azzurro la brasiliana e bianco l’italoamericana, in cui le due sfoggiano il loro fisico perfetto e si muovo sinuose divertendosi a provocare. La testimonianza della ritrovata quiete dopo che nel programma di Costantino Della Gherardesca sono risultate protagoniste di accesi scontri.

Spenti dopo che, nella sesta puntata, si sono ritrovate a giocare in coppia.