Dopo le delusioni con Serena e Giovanna, Alessandro Graziani si è fidanzato con la bella ciclista Letizia Paternoster, cugina di un attore di Twilight

Forse Alessandro Graziani non doveva proprio cercare l’amore in televisione. Dopo la breve storia con Serena Enardu a Temptation Island Vip e la delusione di Giovanna Abate a Uomini e Donne, il pallavolista si è infatti finalmente innamorato, ma non di un personaggio del piccolo schermo.

La sua nuova fidanzata è per la precisione Letizia Paternoster, bellissima ciclista che gareggia per il team Trek-Segafredo. A rivelare la bella notizia è stata proprio la sportiva, cha ha postato online la foto di un bacio con l’ex tentatore di Canale 5.

Alessandro sembra dunque aver perso la testa per questa ragazza, con la quale condivide l’amore per lo sport professionistico. Da canto suo la bella Letizia, figlia di padre italo-australiano e madre italiana, è inoltre la cugina del noto attore americano Peter Faccinelli, che ha rivestito la parte di Carlisle Cullen in Twilight. Letizia è cresciuta a Trento, portandosi a casa due record mondiali nei campionati europei su pista nel 2016.

Recentemente è rimasta vittima di un infortunio al ginocchio, che cercherà senza dubbio di recuperare in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo rinviate al 2021 per via del coronavirus.