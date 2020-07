Nata a Valencia, Maria Garcia è la splendida moglie di Felipe Caicedo, già nella top 22 delle più belle compagne dei calciatori

Felipe Caicedo è sposato con Marcia Garcia, bellissima impresaria di moda nata a Valencia. Il calciatore della Lazio è legato alla donna da nove anni, ovverosia da quando lei ne aveva 20. La splendida iberica è molto nota al grande pubblico, come dimostra del resto il forte seguito sui social e soprattutto su Instagram.

I due sono inoltre genitori della piccola Noa, nata nel 2016. Grazie alla sua indubitabile avvenenza, Maria è già finita nella top 22 delle mogli più belle dei calciatori in occasione del Mondiale brasiliano.

Felipe Salvador Caicedo Corozo è nato a Guayaquil il 5 settembre 1988. Quello che viene riconosciuto come la Pantera nera della Lazio è giunto nella squadra italiana nel 2017 dopo tre anni passati con la maglia dell’Espanyol. Inzaghi non lo considerava un titolare, ma ha spesso puntato su di lui a partita in corso. Dopo l’infortunio di Correa, l’allenatore gli ha dato ancora più fiducia e lui ha saputo replicare con prestazioni da urlo, una su tutte il gol segnato alla “Sardegna Arena” contro il Cagliari.

Giocatore affidabile e perfetta spalla, oggi la Lazio difficilmente potrebbe fare a meno di lui.