Madonna parla di una cura per il Coronavirus: censurata da Instagram

Madonna è stata censurata su Instagram perché ha parlato di una cura per il Coronavirus.

Madonna parla di una cura per il Coronavirus, citando la dottoressa Stella Immanuel, presente nel video pubblicato dalla cantante, e viene censurata da Instagram. Dopo Andrea Bocelli, che si è sentito umiliato dalla quarantena, ora tocca ad un’altra star della musica.

Madonna ha condiviso su Instagram un video della dottoressa Stella Immanuel, che dice che esiste una cura molto efficace contro il Covid, l’idrossiclrochina, e che la quarantena e le mascherine sono inutili. Questo video non è piaciuto ad Instagram, che l’ha immediatamente oscurato.

Madonna censurata da Instagram

“La verità ci renderà tutti liberi! Ma alcune persone non vogliono sentire la verità. Soprattutto le persone al potere che trarranno profitto da questa lunga ricerca di un vaccino che è stato dimostrato essere disponibile da mesi.

Preferiscono che la paura prenda il controllo e lasciano che i ricchi si arricchiscano, che i poveri lo diventino ancora di più e i malati si aggravino. Questa donna è il mio eroe. Grazie Stella Immanuel” ha scritto la cantante, che si è mostrata senza veli, sul suo profilo Instagram, condividendo un video della dottoressa.

Non è la prima volta che Madonna si lascia andare ad esternazioni sul Coronavirus che lasciano tutti di stucco. Instagram ha oscurato immediatamente il video, scrivendo che contiene informazioni false. Lo stesso video era stato pubblicato in precedenza da Donald Trump Jr, che era stato bannato da Twitter per 12 ore proprio per questo motivo. Il sito ha anche indirizzato gli utenti ad una pagina di debunking delle informazioni contenute nel video, rivelando che al momento non esiste ancora un vaccino contro il Coronavirus.