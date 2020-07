Antonella Elia conquista tutti con uno scatto del passato: la foto ha fatto il pieno di like.

Antonella Elia ha fatto il pieno di like sui social condividendo uno scatto degli anni ’90 dove appare vestita come una ballerina di Charleston.

Antonella Elia, la foto anni 90

Antonella Elia è uno dei volti più amati della tv, e ha esordito giovanissima come testimonial di campagne pubblicitarie e showgirl per alcuni dei programmi storici più famosi del piccolo schermo (tra i tanti La Corrida, condotto dal celebre conduttore Corrado, e a seguire molti altri accanto a Raimondo Vianello, Mike Bongiorno, ecc.).

Sui social la showgirl ha condiviso con i fan uno scatto degli anni ’90, e cioè quando era all’apice della propria carriera.

Dopo un’esperienza al Gf Vip nei primi mesi del 2020, Antonella Elia è approdata a Temptation Island insieme al fidanzato, Pietro Delle Piane.

Tra i due durante la partecipazione allo show si sono create diverse incomprensioni, e la showgirl ha finito con lo schiaffeggiare il fidanzato (che avrebbe ammesso di aver baciato la single Beatrice De Masi). A sua volta Pietro Delle Piane ha più volte accusato Antonella Elia di avere un rapporto troppo stretto con l’ex compagno, Fabiano, da lei più volte nominato nel corso del programma.

Antonella Elia ha perso i genitori quando era piccolissima (la madre è scomparsa quando lei aveva 1 anno, il padre quando ne aveva 15 in un tragico incidente stradale) ed è stata cresciuta dai nonni. La showgirl non ha avuto figli e non si è mai sposata.