Wanda Nara seduce in perizoma, i fan: “Sei uno schianto”

Wanda Nara infiamma i social con uno scatto seducente: la moglie di Icardi si mostra con un perizoma striminzito.

Wanda Nara non perde occasione per sedurre i fan e dopo la quarantena a Como e il ritorno a Parigi, la moglie di Icardi ha sedotto tutti sfoggiando uno striminzito perizoma con vista sullo stadio San Siro.

Wanda Nara in perizoma: la foto

I fan di Wanda Nara sono ormai abituati agli scatti bollenti della manager di Icardi, che anche col suo scatto in perizoma ha fatto il pieno di like: la Nara si è mostrata in totale relax a bordo di un materassino a forma di fenicottero, e il tutto con vista sullo stadio San Siro. “Come una bambina”, ha scritto nella didascalia, ammiccando sorridente alla fotocamera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 29 Lug 2020 alle ore 11:30 PDT







Tra i commenti al suo post anche quello del marito Mauro Icardi, che le ha fatto capire con le emoticon quanto la sua bellezza sia esplosiva. La coppia ha trascorso la quarantena a Como e poi, dopo una breve tappa a Parigi, ha fatto ritorno a Milano ma a quanto pare trascorreranno le vacanze nella lussuosa villa in cui hanno trascorso l’emergenza Coronavirus.

Nei giorni scorsi Wanda Nara sarebbe stata vittima di un commento al vetriolo da parte della moglie del calciatore Mauro Zarate, Natalie Weber, che su di lei avrebbe deto: “Dovrebbe dire alle mogli dei calciatori di squadra di Icardi di non filmarla, perché quando la filmano è il triplo di quando si mostra in rete. Perché si restringe?” Wanda Nara replicherà al commento al vetriolo? Per il momento la sua risposta sembra essere propio il perizoma da urlo da lei sfoggiato via social.