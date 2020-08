Armie Hammer, star di Chiamami col tuo nome, divorzia dalla moglie Elizabeth Chambers dopo 13 anni insieme.

Armie Hammer, star di Chiamami col tuo nome, divorzia dalla moglie Elizabeth Chambers. L’attore ha annunciato il suo divorzio con un post pubblicato su Instagram, in cui ha condiviso una foto di quando erano più giovani e più innamorati.

Un tempo in cui nessuno dei due pensava che si sarebbero mai separati. Anche Elizabeth ha dato il suo annuncio sui social network, per far sapere a tutti che la coppia sta divorziando. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Harper Grace, nata nel 2014, e Ford Douglas Armand, nato nel 2017.

Armie Hammer divorzia

Armie Hammer ed Elizabeth Chambers stanno divorziando dopo 13 lunghi anni insieme. “Tredici anni come migliori amici, anime gemelle, partner e poi genitori. È stato un viaggio incredibile, ma insieme abbiamo deciso di cambiare pagina e uscire dal nostro matrimonio. Mentre entriamo in questo prossimo capitolo, i nostri figli e le nostre relazioni come co-genitori e cari amici rimarranno la nostra priorità.

Comprendiamo che questa notizia si presta al dialogo pubblico, ma nell’interesse dei nostri figli e della nostra famiglia, stiamo chiedendo privacy, compassione e amore durante questo periodo” hanno scritto entrambi su Instagram.





I due si sono sposati nel 2010 e si sono amati davvero moltissimo, tanto da creare una splendida famiglia.

La star di Chiamami col tuo nome aveva dichiarato che non avrebbe mai pensato di potersi legare ad una sola persona nella vita, ma la moglie lo aveva spinto a questo, perché appena l’ha incontrata gli ha fatto perdere interesse per tutte le altre donne. Il loro amore ora è arrivato al capolinea. Hammer sta per tornare sul set di Cercami, sequel di Chiamami col tuo nome che era stato bloccato a causa del coronavirus, mentre la Chambers continua con il suo lavoro di giornalista e la sua passione per la cucina.