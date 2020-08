Fine dell'amore tra Megan Fox e Brian Austin Green: l'ex star di Beverly Hills si è sfogata per il nuovo amore dell'attrice.

Dopo 10 anni d’amore e la nascita di tre figli, Megan Fox e Brian Austin Green si sono detti addio. Nel pieno dell’emergenza Coronavirus l’attrice è stata pizzicata con la sua nuova fiamma, il rapper Machine Gun Kelly, e ad annunciarlo alla stampa è stato proprio il suo ex marito.

Megan Fox: la separazione e il nuovo amore

Tutto sembrava scorrere liscio come l’olio per Megan Fox e Brian Austin Green, una delle coppie d’oro di Hollywood. A sorpresa però, l’attrice si è innamorata del collega rapper Machine Gun Kelly (conosciuto sul set di Midnight in the Switchgrass) e lei e l’ex star di Beverly Hills 90210 si sono detti addio. Dopo la separazione è stato lo stesso Brian Austin a riferire alla stampa che la situazione, per lui, sarebbe stata terribile: “È una situazione terribile.

Nessuno vorrebbe stare con qualcuno che è infelice”, ha ammesso. L’attore ha riferito che lui e la sua – ormai – ex moglie, non avrebbero mai smesso di parlare apertamente e di essere riusciti a vivere la separazione – soprattutto per il bene dei figli – nella maniera più pacifica possibile.



Nonostante il grande dispiacere dovuto alla separazione, Brian Austin Green ha riferito di augurare alla sua ex moglie il meglio possibile. “Auguro a Megan il meglio in assoluto. Voglio che sia felice, per lei e per i nostri bambini”, ha dichiarato. L’attrice è stata paparazzata spesso col suo nuovo compagno, ma in merito alla liaison non ha rilasciato dichiarazioni.