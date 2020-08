Veronica e Giovanni di Uomini e Donne sono ancora una volta in crisi?.

Quella formata da Giovanni e Veronica è una delle coppie più discusse dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Dopo un’iniziale crisi, i due avevano trovato la serenità e l’amore tanto sperato. Nelle ultime ore, però, le cose tra i due ragazzi non sembrano andare per il meglio.

Sul web sono state tantissime le ipotesi e le congetture. C’è, addirittura, chi crede che tra la romana e il napoletano sia finita per sempre. Con probabilità, però, si tratta di un semplice periodo di distanza e di difficoltà. Qualche ora fa, Veronica ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dedicata alla violenza sulle donne. Sin da subito, però, alcuni fan hanno iniziato a scrivere sotto il post dei messaggi davvero abbastanza pesanti.

Secondo alcuni, la foto avrebbe un riferimento a Giovanni. Veronica ha però subito messo a tacere il gossip con alcune storie sul suo profilo Instagram. La Ursida, infatti, ha subito precisato che la foto non aveva alcuna correlazione con il suo rapporto con Giovanni.

Nuova crisi tra Veronica e Giovanni?

“Giovanni non mi ha mai sfiorata con un dito!”, così ha detto Veronica sul suo profilo Instagram. Insomma, le congetture che stavano girando in rete sono assolutamente false. La dama di Uomini e Donne, ha poi chiarito che in questo momento lei è Giovanni non si trovano insieme.

Lei, infatti, è in Sardegna, dunque, sarebbe impossibile. Per questo ha invitato tutti a ragionare prima di scrivere commenti ed esprimere giudizi, e cattiverie in molti casi. Non si sa cosa sia davvero successo tra i due protagonisti del programma di Maria De Filippi. Sta di fatto, però, che un utente ha scritto: “L’hai combinata grossa, l’hai tradito? Ingannato? Deluso?”.