Mika ha voluto esprimere il suo estremo dolore per tutte le vittime di Beirut, sua città natale, e lo ha fatto direttamente a mezzo social. Le due esplosioni hanno di fatto colpito tutti, lasciando un vuoto incolmabile soprattutto nel cuore di chi, come il popolare cantante, la città la conosce molto bene.

L’artista ha scritto pertanto alcuni messaggi su Twitter dove ha appunto manifestato lo sconcerto e i sentimenti scaturiti in lui nelle ultime ore.

Al momento impegnato nei preparativi della nuova edizione di X Factor, il performer è rimasto distrutto dalla tremenda notizia consumatasi in Libano. Il numero delle vittime continua peraltro a crescere di ora in ora, mentre restano ancora oscuri i motivi delle esplosioni.

Come tutti, anche Mika non riesce a capacitarsi del dramma, tornando costantemente col pensiero alla sua città d’origine, nonché al suo ultimo concerto tenuto proprio in Libano.

Anche se nessuno sa ancora cosa sia accaduto di preciso, la sofferenza è tanta, come ha sostenuto l’artista in un suo tweet, condiviso da molti fan che non hanno mancato di fargli sentire tutta la loro vicinanza.

Sperando che il numero delle vittime non aumenti oltremodo, tutti vorremmo ora scoprire il prima possibile cosa sia successo alla base di questa nuova immane tragedia che coinvolge l’intero equilibrio internazionale.

Watching, reading with worry, sadness and horror at the events in Beirut. What has happened, the destruction, injured and lives lost is heartbreaking. We may not know yet how this has happened but the damage and suffering is horrific.

