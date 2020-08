Barbara D'Urso si sta dedicando a un nuovo sport, la corsa: i fan hanno però notato un particolare che hanno precisato nei commenti

Barbara D’Urso sta passando qualche giorno di relax in campagna. Così, in sostituzione delle sue solite lezioni di danza, ha deciso di dedicarsi alla corsa. A immortalare questa sua nuova passione sportiva è dunque apparso sul suo profilo social uno scatto che la vede intenta a correre in un sentiero bulico.

“Mai fermarsi” e “Col cuore”, ha precisato la conduttrice negli hashtag a corredo dell’immagine.

Barbara D’Urso runner per finta?

Immediati sono giunti i complimenti estasiati dei fan, che hanno sottolineato la straordinaria forma fisica della presentatrice, soprattutto per le gambe tornite e sode. Tra i follower della Carmelita nazionale c’è stato tuttavia qualcuno che ha notato un dettaglio ben preciso. “Ma non sta correndo, è ferma, sta solo facendo finta”, “È solo una posa”, sono state per esempio le osservazioni degli utenti più maliziosi.

In sostanza, qualcuno ha messo in dubbio che il nuovo hobby della conduttrice possa essere reale. Tuttavia i suoi fan più affezionati hanno continuato a sostenerla, precisando che quella dei malpensanti sia solo cattiveria e invidia. Barbara D’Urso per loro ha infatti un’energia incredibile, che rasenta quasi la perfezione.

Visualizza questo post su Instagram Orange🧡 #maifermarsi #colcuore ❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 4 Ago 2020 alle ore 3:52 PDT

Visualizza questo post su Instagram Danza sull’acqua😍 #love #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 3 Ago 2020 alle ore 12:06 PDT