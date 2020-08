Silvia, la sorella di Laura Pausini, molto simile a lei.

Avete mai visto la sorella di Laura Pausini? La cantante è davvero molto riservata, ma ci sono alcuni pezzi della sua vita privata che ama condividere con i propri fan, che la seguono sempre. La sua carriera è iniziata nel 1993 e ancora oggi è una delle cantanti italiane più amate di sempre.

Laura Pausini, che ha svelato chi è il famoso Marco, è nata a Faenza, in provincia di Ravenna, nel 1974, da papà Fabrizio, cantante di piano bar, e da mamma Gianna, maestra d’asilo. La cantante è la primogenita e ha una sorella più piccola che si chiama Silvia.

La sorella di Laura Pausini

Silvia, la sorella di Laura Pausini, è nata nel 1977 ed è la secondogenita della famiglia. Le due sorelle sono davvero molto legati, così come lo sono i loro figli. Silvia e Laura hanno poca differenza d’età e sono cresciute insieme, tanto da instaurare un legame davvero molto forte, come dimostrano con ogni post social che condividono. Il loro legame è grande come la loro somiglianza. La cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto insieme ai nipotini, una della sorella Silvia con sua figlia e una di loro due.

“Cecilia e Matteo sono i miei due nipotini. Sono gemelli e quando sono arrivati quasi 10 anni fa ho ricevuto uno dei regali più grandi della mia vita. Quest’anno le nostre vacanze sono finalmente insieme e anche la mia Paola è felice, perché sta con la sua zia adorata, mia sorella Silvia” ha scritto Laura Pausini, che ha fatto una donazione alla Croce Rossa.

L’altro post molto dolce di Laura Pausini è dedicato interamente al rapporto che lega lei e sua sorella. “Chissà se da piccola, quando mi guardavi così come in questa foto, ti saresti mai immaginata la nostra vita di oggi… Quest’anno ci ha segnate, ci sta ancora lasciando sospese e questa volta non è un gioco. Ma voglio dirti che sono qui, che siamo una squadra io e te…come sempre io sono in attacco e tu in difesa e siamo perfette, perché un ruolo senza l’altro non serve a nulla.

Siamo sorelle. E quando giochiamo ma anche quando le cose si fanno più importanti, noi non siamo mai sole: noi siamo in due” ha scritto la cantante.