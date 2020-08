Secondo voci di corridoio, Mara Venier starebbe già pensando a un ruolo ben preciso per Stefano De Martino nella sua Domenica In

Per Stefano De Martino potrebbe aprirsi una nuova occasione televisiva a “Domenica In”, grazie a Mara Venier. Dopo aver condotto Made in Sud su Rai Due, l’ex marito di Belen Rodriguez sarebbe dunque pronto a sbarcare sulla rete ammiraglia per “intercessione” della padrona di casa.

De resto Mara non ha mai fatto mistero della stima e della simpatia che prova per l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.

Stefano De Martino a Domenica In?

Al momento stravolto dal gossip per il presunto triangolo amoroso con l’ex moglie e Alessia Marcuzzi, Stefano ha sempre però voluto tenersi fuori dai vari pettegolezzi. Al chiacchiericcio mediatico ha infatti preferito concentrarsi sulla carriera in tv, che negli ultimi tempi gli ha donato parecchie soddisfazioni.





A rendersi conto della sua bravura sarebbe dunque stata proprio zia Mara, in questo momento di nuovo infortunata al ginocchio dopo l’incidente al piede. La signora di casa Rai avrebbe infatti già in mente di assegnare un ruolo ben preciso al danzatore partenopeo nella trasmissione domenicale da lei condotta.