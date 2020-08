Nuovo incidente in casa per Mara Venier: la conduttrice è caduta facendosi male all’altra gamba dopo l’infortunio che avevamo visto a Domenica In

Mara Venier sembra quasi succube di qualche rito vudù dopo l’incidente di qualche mese fa che l’aveva costretta a presentare Domenica In con una voluminosa ingessatura al piede. La popolare veneta è infatti caduta nuovamente facendosi male al ginocchio, come raccontato da lei stessa in una recente Instagram Story.

Visualizza questo post su Instagram Dopo tre settimane…..ancora così ……😱😱😱😱😱😱ci vediamo domenica…..😂😂😂😂❤️ #ridiridi #fratturacuboide Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 19 Giu 2020 alle ore 3:09 PDT

“È arrivato il momento di andare a farmi benedire” ha precisato Mara mentre raccontava ai fan il fattaccio. In buona sostanza, rientrando a casa dopo una cena con amici e famigliari, non ha visto un gradino ed è capitombolata per terra. “L’altro ginocchio è ammaccato” ha sottolineato ancora la presentatrice, che si appresta a compiere i suoi primi 70 anni a ottobre.

Anche alla fine di maggio Mara Venier aveva raccontato in diretta agli spettatori l’altro incidente, avvenuto poco prima di entrare negli studi Rai per la diretta di Domenica In. In quell’occasione la professionista si era persino commossa nel ringraziare tutto lo staff di lavoro che l’aveva accompagnata e supportata.

La necessità di andare in onda l’aveva di fatto obbligata a spostare la visita in ospedale, che aveva poi raggiunto solo dopo la conclusione della puntata. Via Instagram, infine, aveva ufficializzato la diagnosi insieme alla foto dell’ingessatura, confermando la frattura al piede.