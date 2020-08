Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme: parla la De Filippi

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo insieme? Parla Maria De Filippi.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino torneranno presto insieme? Alcuni indizi su Instagram hanno fatto pensare di si, ma questa volta parla Maria De Filippi. La conduttrice non solo ha scoperto il talento di Stefano, ma era ben presente quando è iniziato l’amore tra lui e Belen Rodriguez.

La donna conosce molto bene la coppia, per cui ha potuto dare la sua opinione su quello che sta accadendo. “Se non fa pasticci non è lui” ha spiegato in modo molto simpatico Maria De Filippi. Sarà quindi colpa di Stefano se la storia d’amore è finita?

Le parole di Maria De Filippi

Maria De Filippi ha raccontato che quando Stefano De Martino è partito da Milano per raggiungere Napoli, dove ha registrato Made in Sud, è passato a trovarla.

“Io so perfettamente che ogni volta che viene a trovarmi, sta per farne di nuovi” ha spiegato la conduttrice, riferendosi ai guai. Maria ha spiegato che hanno parlato solo di lavoro, lasciando fuori l’argomento Belen per quel poco che sono stati insieme. “Stefano è un ragazzo molto particolare, ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile, l’ha fatto anche con me: aveva avuto una storia con un’altra ballerina di Amici, me ne ha combinate da vendere” ha spiegato la regina di Mediaset.





“Con lui non si sa mai” ha spiegato Maria De Filippi, alludendo ad un eventuale ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. “erché Stefano fa il disastro e poi arriva con quella faccia lì, con quel sorriso lì, con quella parlata e tu lo perdoni…” ha aggiunto la conduttrice.

Sulla showgirl argentina Maria ha detto che “sa emozionarsi sempre, è rimasta un po’ bambina nel cuore”. Secondo la conduttrice, quindi, un ritorno di fiamma potrebbe essere vicino.