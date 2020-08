La reazione di Gabriel Garko dopo che Gabriele Rossi e Rocco Casalino sono stati paparazzati insieme.

Gabriel Garko ha mostrato la sua reazione dopo che Gabriele Rossi è stato paparazzato con Rocco Casalino, o almeno è quello che pensano i fan. L’attore sta vivendo un momento molto delicato, soprattutto dopo la fine della presunta relazione con Rossi.

Subito dopo le foto dell’attore in atteggiamenti intimi con Casalino, sono arrivate puntuali alcune storie Instagram di Gabriel Garko, che molti fan hanno interpretato come un chiaro messaggio nei confronti del suo presunto ex.

La reazione di Gabriel Garko

Le foto che hanno paparazzato Gabriele Rossi in compagnia di Rocco Casalino, portavoce di Giuseppe Conte, hanno fatto il giro del web. I due sono stati fotografati insieme per le vie di Roma e in uno di questi scatti sembrano sul punto di baciarsi. Questa nuova coppia ha fatto molto discutere, ma molti utenti del web si sono chiesti come avrebbe reagito Gabriel Garko, che aveva definito Rossi come un “amico speciale”.

L’attore ha condiviso delle storie e dei selfie con un sottofondo musicale molto romantico e malinconico.





Love me now di John Legend, I Will Always Love You di Whitney Houston e Fenomenale di Gianna Nannini. Garko ha scelto delle canzoni davvero molto particolari, aggiungendo delle frasi che non sono passate inosservate.

“Bacio e tanto altro“, “chi ti bacerà quando me ne sarà andato?”, sembrano essere parole dedicate interamente a Gabriele Rossi. Un altro dettaglio che ha colpito molto è che Gabriel Garko ha scelto di usare l’hashtag single. L’attore potrebbe essere uno dei prossimi protagonisti del Grande Fratello Vip.