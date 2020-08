Patrizia De Blanck sarà una nuova inquilina del Gf Vip. Con lei nella casa anche un famosissimo attore.

Manca poco più di un mese alla partenza del Grande Fratello Vip. Il reality di Alfonso Signorini, giunto alla sua quinta edizione, prenderà via il prossimo 14 settembre 2020. Le novità e le sorprese non mancheranno. Come più volte lo stesso conduttore ha anticipato, infatti, ci saranno dei concorrenti molto conosciuti, destinati a dividere il pubblico da casa.

Nelle ultime settimane, i nomi dei presunti inquilini della casa di Cinecittà stanno animando i gossip. TvBlog, ad esempio, ha confermato da tempo sia Flavia Vento che Elisabetta Gregoracci. È stato il blog “Isa e Chia” a dare, in anteprima, un altro nome di peso: Patrizia De Blanck. La famosa contessa del popolo, come lei stessa ama definirsi, dunque, dovrebbe entrare nella casa più famosa d’Italia. A dare questa anticipazione è stata la stessa Patrizia.

Impegnata in una manifestazione, la De Blanck ha dichiarato di aver ceduto alle lusinghe di Signorini. Non è finita qui. Con la sua grande spontaneità, infatti, la contessa ha anche fatto altri nomi di vip.





Gabriel Garko al Gf Vip ?

Stando alle parole di Patrizia, tra i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello dovrebbe esserci anche un famosissimo attore delle fiction italiane.

Lui è Gabriel Garko. Tutti lo ricordano come il sex simbol dei primi anni 2000 della serie tv “L’ Onore e il Rispetto”. Balzato alle cronache negli ultimi tempi per il suo allontanamento da Gabriele Rossi, per Garko, dunque, si prospetterà una nuova sfida. Non si sa, però, se la dichiarazione della De Blanck corrisponda al vero o sia un nome campato in aria.