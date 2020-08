Da Cameron Diaz a Sean Connery: le star che hanno detto addio al mondo del cinema e i motivi che li hanno spinti a farlo.

Cameron Diaz ha annunciato di voler lasciare il mondo del cinema, e come lei molte altre star: tra loro anche Jack Nicholson, Daniel Day Lewis e Sean Connery..

Cameron Diaz, l’addio al cinema

Inaspettatamente, dopo una carriera ventennale, Cameron Diaz ha detto addio al mondo del cinema: l’attrice ha affermato di sentirsi finalmente libera di poter gestire la propria vita come le piace senza doversi sentire “prigioniera” di alcun set.

“Ho deciso di diventare autosufficiente, dimostrare a me stessa che potevo prendermi cura di me come una adulta. Mettere insieme i pezzi della mia vita come li volevo io, non come volevano altri”, ha dichiarato l’attrice, affermando di aver finalmente trovato la serenità. Nel 2015 Cameron Diaz è convolata a nozze con il musicista Benji Madden con il quale ha avuto la figlia Raddix Madden, nata nel 2019. L’attrice ha rivelato che a ispirarle il suo nuovo cammino sarebbe stata l’amica Gwyneth Paltrow (fondatrice di Goop, un sito su cui sono in vendita oggetti per il benessere femminile – come la candela dal controverso nome “Odora come il mio orgasmo”).





Come lei anche il famoso attore Sean Connery si è ritirato dal grande schermo. Il motivo? Connery ha rivelato di sentirsi “pensionato” e ha detto che per lui sarebbe “dannatamente divertente”. L’ultimo film risale al 2003. Come lui anche Jack Nicholson ha abbandonato il mondo dei riflettori: sembra che l’attore abbia accusato alcuni problemi di memoria che non gli avrebbero consentito di ricordare le battute.

Robert Redfor ha detto addio al mondo del cinema nel 2018, e ha affermato: “Faccio questo lavoro da quando avevo 21 anni. Penso che sia abbastanza”. L’attore 3 volte premio Oscar Daniel Day Lewis si è ritirato definitamente dal mondo del cinema nel 2017 (si era già ritirato una prima volta nel 1989) senza fornire spiegazioni.