Belen Rodriguez, il retroscena: “Stefano fa pressing per ricucire”

Dopo la rottura e i rumor sul presunto tradimento sembra che Stefano stia cercando in tutti i modi di riconquistare Belen.

Stando a un rumor circolato in rete Stefano De Martino starebbe facendo pressing per cercare di chiarire ancora una volta i suoi rapporti con Belen Rodriguez. Tra i due le cose non si sarebbero concluse nel migliore dei modi e a quanto pare l’argentina non avrebbe intenzione di ricucire con l’ex marito.

Belen e Stefano: il retroscena

La fine del ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino sta facendo discutere: i due non hanno spiegato cosa sia successo e poi sono stati avvistati in aeroporto, dove lei ha evitato di salutarlo. Nei giorni scorsi Maria De Filippi aveva confessato che a suo avviso Stefano combinerebbe grossi guai ma che sarebbe in grado di farsi perdonare ogni cosa. Riuscirà anche a farsi perdonare dall’ex moglie? E soprattutto, cosa c’è da perdonare? In un primo momento si era parlato di un possibile triangolo tra il ballerino, la showgirl argentina e Alessia Marcuzzi, ma il rumor è stato smentito da quest’ultime.





Belen è partita per Ibiza (dove nel frattempo è stata pizzicata in atteggiamenti intimi con l’aitante imprenditore Gianmaria Antinolfi, anche questa storia finita in un nulla di fatto) e sembra che per il momento non abbia intenzione di rappacificarsi con il ballerino (nonostante si vocifera che lui ci stia provando).

Cosa sarà successo davvero tra i due? Belen per il momento ha affermato solo di “stare soffrendo” e ha assicurato che prima o poi parlerà. I fan sono in attesa di sapere che piega prenderà la vicenda, e tanti sperano in un ennesimo ritorno di fiamma per la coppia.