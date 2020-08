Il tenore Andrea Bocelli è stato travolto da una nuova bufera per non aver indossato la mascherina in vacanza con la sua famiglia.

Andrea Bocelli, che di recente è stato travolto da una bufera per le sue dichiarazioni sul Coronavirus, sarebbe stato travolto da una nuova polemica per via di uno scatto circolato sui social.

Andrea Bocelli: la polemica

Andrea Bocelli sta trascorrendo le vacanze e a Portonovo in compagnia della sua famiglia e alcune persone del suo staff.

Secondo i rumor circolati in rete – e uno scatto del gruppo in vacanza – il tenore non avrebbe indossato la mascherina protettiva in un ristorante, mentre tutti gli altri presenti la avevano sul volto. Viste le recenti affermazioni fatte da Bocelli ad un convegno di negazionisti organizzato da Sgarbi la foto – presto sparita dai social – avrebbe scatenato l’ennesima bufera contro il tenore. Nei mesi scorsi Bocelli si era impegnato così come molte altre celebrities per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla pandemia, e inoltre lui e la sua famiglia hanno avuto tutti il Coronavirus.





Dopo le polemiche scatenate per le sue dichiarazioni (“Non conosco nessuno che fosse finito in terapia intensiva”) Bocelli ha chiesto pubblicamente scusa per le sue affermazioni specificando di esser stato frainteso – cosa che ovviamente non ha mancato di indignare ulteriormente moltissime persone.

“Se il mio intervento al Senato ha generato sofferenza, di questo chiedo sinceramente scusa, perché proprio non era nelle mie intenzioni. Così come non era nelle mie intenzioni di offendere chi dal Covid è stato colpito”, ha affermato il tenore nel suo messaggio di scuse pubbliche via social. Contro di lui si erano espressi anche molti personaggi noti come Fedez (con cui aveva organizzato una diretta nel pieno dell’emergenza Coronavirus) e Selvaggia Lucarelli.