Gigi D'Agostino ha deciso di annullare il suo live set previsto il 14 agosto a Rimini a causa dell'aumento di contagi di coronavirus in tutta Italia.

A causa del recente aumento dei contagi da coronavirus su tutto il territorio nazionale, il celebre dj Gigi D’Agostino ha deciso di cancellare il suo live set previsto per la serata del 14 agosto all’Altromondo di Rimini. È lo stesso artista a comunicare la scelta sulla propria pagina Facebook, spiegando di averlo fatto per evitare un’ulteriore diffusione del contagio provocata dagli assembramenti inevitabili durante la serata dal vivo.





Coronavirus, Gigi D’agostino annulla serata

Nel comunicare la decisione, D’Agostino ha dichiarato: “Per il bene del pubblico che, a mio avviso, affrontando il viaggio e partecipando al concerto si esporrebbe in entrambe le situazioni al rischio di contagio. Per il bene di tutti gli operatori addetti alla produzione dell’evento che entrando in strettissimo contatto con altre persone, prima, durante e dopo il concerto, si esporrebbero al rischio di contagio”.

Una decisione quella del dj che va in netta controtendenza con quella del collega Bob Sinclair, subissato da numerose critiche negli ultimi giorni per aver deciso di svolgere ugualmente le serate già organizzate nel Sud Italia opponendosi inoltre a qualunque tipo di distanziamento: “Il distanziamento sociale è l’opposto di quello che significa stare insieme. Come puoi chiedere a chi ama ballare di mantenere una certa distanza dagli amici? La regola è ‘goditi l’attimo’. Non ho un consiglio migliore”.

L’annuncio di D’Agostino arriva inoltre a poche ore dalla decisione del governo italiano di disporre l’obbligo dell’utilizzo della mascherina all’interno delle discoteche in mancanza dell’adeguato distanziamento sociale di un metro.