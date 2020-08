Andrea Damante e Ignazio Moser nella bufera: Selvaggia Lucarelli li asfalta pubblicamente per la serata in discoteca.

Sui social Andrea Damante e Ignazio Moser si sono mostrati durate una serata alla console in discoteca, dove entrambi – pubblico compreso – non indossavano le mascherine anti-Coronavirus (né rispettavano il distanziamento sociale previsto per cercare di contenere i contagi). Selvaggia Lucarelli ha criticato l’episodio via social postando a sua volta le stories incriminate.

Damante e Moser senza mascherina

Mentre il Governo ha deciso di chiudere temporaneamente le discoteche per evitare assembramenti pericolosi e l’aumento di nuovi contagi da Coronavirus, sui social hanno iniziato a circolare sempre di più le immagini di una recente serata in discoteca dove Andrea Damante e Ignazio Moser non hanno indossato – così come gran parte dei presenti – le mascherine antivirali. Nei mesi scorsi l’ormai ex fidanzato di Giulia De Lellis si era proprio espresso proprio contro alcune delle norme istituite dal Governo per cercare di far fronte all’emergenza, anche a scapito del divertimento notturno.

Selvaggia Lucarelli ha condiviso sui social le immagini dei due volti vip in discoteca e del pubblico sotto al palco senza mascherina, e ha scritto sarcastica: “Tutti con la mascherina, compresi i due geni”.





Nei giorni scorsi la blogger aveva denunciato via social anche gli assembramenti ai live di Elettra Lamborghini, che infatti è stata travolta dalle polemiche. L’ereditiera ha deciso anche a seguito della bufera di sospendere temporaneamente i suoi concerti, e la Lucarelli ha scritto: “Diciamo che ha deciso dopo le critiche, diciamo che se lo può permettere più che altri, ma diciamo che è comunque un messaggio e meglio tardi che mai”.