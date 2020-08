Il concerto di Elettra Lamborghini a Gallipoli non ha rispettato il distanziamento.

Elettra Lamborghini, che è stata spesso criticata, ha tenuto un concerto a Gallipoli, al Praha, una delle discoteche più frequentate del luogo. In circostanze come queste è molto difficile riuscire a rispettare tutte le norme in vigore, prima fra tutte quella del distanziamento e del divieto di assembramenti.

Molti video effettuati durante il concerto dimostrano quando sia impossibile rispettare il distanziamento sociale, che ovviamente non è stato rispettato. I contagi da coronavirus sono in crescita e sul web moltissime persone si stanno lamentando per questi eventi.

Che dire? Grande delusione #elettralamborghini Non le do dell’irresponsabile, non la conosco. Ci saranno interessi. Dico solo che oggi dovrebbe spiegare perché ieri sera ha accettato di esibirsi davanti a migliaia di persone accalcate con mascherine abbassate. #discoteche pic.twitter.com/IvEPyVkOJk — Domenico Marocchi (@domenicomarock) August 15, 2020

Elettra Lamborghini in concerto

Un estate davvero difficile per chi gestisce e lavora nei club, nei locali e nelle discoteche. Da un lato ci sono artisti come Gigi D’Agostino che annullano impegni e serate per mandare un segnale forte a chi continua a non rispettare le regole, ma dall’altro molti continuano a comportarsi come se il Covid-19 non esistesse. Molti continuano a lavorare cercando di rispettare le regole, anche se è molto complicato, ma la maggior parte delle volte non funziona.

Il concerto di Elettra Lamborghini è la prova evidente che le norme sono difficili da rispettare in queste situazioni.





Visto quello che sta accadendo il Governo continua a ritenere fondamentale proibire l’apertura delle discoteche, ma per riuscire nell’impresa ci vuole un accordo delle regioni.

Non tutte, però, hanno lo stesso atteggiamento a riguardo. Alcune hanno deciso di chiudere i locali e altre, come la Puglia, ha deciso di continuare a tenerli aperti ignorando le raccomandazioni. Il concerto di Elettra Lamborghini, che ha avuto un imprevisto notturno, ha dimostrato che, nonostante il lavoro di tutti debba essere tutelato, ci sono dei problemi molto seri con il rispetto delle regole base di questa emergenza.