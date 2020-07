Risveglio poco piacevole per Elettra Lamborghini, che ha raccontato ai fan sui social un piccolo incidente occorsole nottetempo

Grande protagonista del gossip più recente, Elettra Lamborghini si trova in questi giorni a doversi destreggiare tra i preparativi per l’imminente matrimonio con il compagno AfroJack e le sue nuove collaborazioni musicali.

La proposta di matrimonio del dj olandese sembra del resto aver portato fortuna alla bella ereditiera bolognese. Dopo il festival di Sanremo e le numerose copie vendute di Twerking Queen, la giovane performer si prepara infatti ora a diventare la protagonista delle nozze dell’anno. Nel contempo, Elettra non manca di aggiornare i suoi fan sui social con le ultime novità della sua vita privata. Così, proprio poche ore fa, la cantante ha svelato ai follower un imprevisto notturno che ha dovuto fronteggiare al suo risveglio.

Con numerosi piercing incastonati in tutto il corpo, proprio uno di questi la scorsa notte ha giocato un brutto scherzo a Elettra Lamborghini. Il piccolissimo gioiello si è infatti incastrato in un cuscino e nel muoversi si è strappato via, facendo uscire sangue dal buco venutosi a creare.

Certamente non sarà stato un bel vedere per l’artista emiliana, che di sicuro avrà però subito provveduto a disinfettare la ferita senza troppi capricci.