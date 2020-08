Paura per Serena Enardu: la macchina dell'ex gieffina è stata incendiata da qualche malvivente.

Serena Enardu, che nei giorni scorsi è balzata alle cronache per la festa di compleanno della sua personal trainer e la torta con bandiera nazista, ha svelato che il 12 agosto è stata vittima di un grave atto vandalico: qualcuno avrebbe incendiato la sua auto.

Serena Enardu: la macchina incendiata

Dopo le polemiche da cui è stata travolta per la bandiera nazista al compleanno dell’amica (fatto per cui insieme a sua sorella Elga si è pubblicamente scusata) Serena Enardu ha rivelato che il 12 agosto – quindi qualche giorno prima dell’episodio – la sua auto sarebbe stata incendiata. L’ex gieffina ha lanciato un appello via social chiedendo a chiunque avesse visto qualcosa di farsi avanti e denunciare.

Serena ha anche ringraziato i soccorritori che hanno domato le fiamma evitando una tragedia, visto che le fiamme avrebbero potuto propagarsi anche alle altre auto poco distanti dalla sua. Fortunatamente non ci sarebbero stati danni per le persone lì presenti. “Avevo preferito non divulgare l’informazione per non creare allarmi”, ha raccontato l’ex fidanzata di Pago, e ha aggiunto: “Vorrei chiedere se qualcuno ha visto qualcosa di sospetto intorno alle 14:30, quando quelle mer*e compivano questo atto vandalico.

Vi invito a testimoniare in forma anonima, per tutelare Porto Sant’Elena da atti futuri”, ha aggiunto.





Nei giorni scorsi Serena è stata travolta da una vera e propria bufera dopo che sono emerse le foto della festa di compleanno della sua personal trainer, sulla cui torta capeggiava una bandiera nazista.