A Hong Kong il governo ha reso gratuita per due settimane la possibilità di effettuare test per il Coronavirus. Heather Parisi ha aggiornato i fan sulla situazione e ha spiegato perché lei e la sua famiglia non si sottoporranno al test.

Heather Parisi: la confessione sul test

Da fine agosto il governo di Hong Kong consentirà a tutti i cittadini che lo richiederanno di effettuare gratuitamente il test per il Covid-19. Heather Parisi ha comunicato la decisione del governo ai suoi fan italiani e ha spiegato perché lei e la sua famiglia avrebbero deciso di non sottoporsi in questo caso al test: si prevede che a richiederlo saranno oltre 6 milioni di cittadini e la decisione sarebbe stata presa dal Governo proprio per far sì che coloro che non possano permettersi di pagare il test lo facciano gratuitamente.

La ballerina ha spiegato anche che oltre a questo i motivi per cui avrebbe deciso di non sottoporsi al test sarebbero anche altri: “Un test di massa di questo tipo ha efficacia solo nel caso in cui si sia in grado di “congelare” lo status quo. Ma da noi non c’è il lockdown e quindi chiunque, dopo aver fatto il test, può muoversi liberamente e ha la possibilità di venire in contatto con possibili infetti, inficiando il test appena fatto”, ha aggiunto la Parisi, che da anni abita a Hong Kong con suo marito e i più piccoli dei suoi 4 figli.

Heather Parisi ha anche aggiunto che attualmente lei e la sua famiglia non presentano i sintomi della malattia e che continueranno a indossare le mascherine e a rispettare le distanze minime di sicurezza.