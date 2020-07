Coronavirus, Heather Parisi: “Preparatevi, si torna a dove eravamo”

Heather Parisi ha voluto mettere in guardia i suoi fan su una possibile nuova ondata di contagi.

Heather Parisi si è mostrata dalla metropolitana di Hong Kong – città in cui risiede – con la mascherina sul volto. La ballerina ha parlato della terza ondata di contagi da covid-19 e ha intimato ai suoi fan di “essere pronti”.

Heather Parisi: il messaggio sul Coronavirus

“Preparatevi, si torna a dove eravamo”, così Heather Parisi ha messo in guardia i suoi fan dopo che nella città in cui risiede insieme ai figli e al marito – Hong Kong – hanno iniziato ad aumentare di nuovo i contagi da Coronavirus. A metà luglio i casi in aumento sono stati 52, 41 dei quali frutto di trasmissione locale e 11 provenienti da fuori (per un totale di 1.521).

Heather Parisi, che risiede con suo marito Umberto Maria Anzolin e i due figli gemelli avuti nel 2010 (Elizabeth Jaded e Dylan Maria) è stata tra le prime celebrità del bel paese ad avvisare i fan a mezzo social su quelle che sarebbero state le misure da adottare durante l’emergenza, che ovviamente a Hong Kong è iniziata tempo prima. Sui social la ballerina si è spesso mostrata insieme ai figli e al marito in giro per Hong Kong, e ha sempre sottolineato come tutti loro indossassero sempre la mascherina protettiva.

Mentre in Italia la situazione generata dall’emergenza sembra in leggero miglioramento le autorità hanno già vagliato nuove misure restrittive per cercare di contenere i contagi e la nuova ondata che, come sostenuto dagli organi sanitari, è probabile che ci sarà anche in Italia nei prossimi mesi.