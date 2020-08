La domanda rivolta da Francesco Facchinetti ai fan a proposito della pandemia da Coronavirus ha creato un dibattito in rete.

Fin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus Francesco Facchinetti si è espresso via social cercando un confronto con i fan per quanto riguarda la pandemia in corso, ed esprimendo le sue speranze, i disagi e le paure per il futuro.

Francesco Facchinetti: la domanda ai fan

Francesco Facchinetti ha sottoposto ai fan una domanda che ha creato un dibattito in rete: “Tanti parlano ma nessuno fa la domanda giusta: Fa più vittime il Corona virus o il lock down?”, ha scritto, aggiungendo anche che non bisognerebbe “scegliere” tra le due alternative visto che, oltre alla conta dei morti, la pandemia in corso ha generato un disastro economico senza precedenti causando la perdita del lavoro per centinaia di persone.

Il post di Facchinetti ha ricevuto messaggi concordi da parte di alcuni fan, mentre altri hanno inveito contro coloro che non rispettano le misure di sicurezza o che “non fanno nulla per cambiare la situazione”.





Già nei mesi scorsi Facchinetti si era espresso sulla vicenda, in particolar modo esprimendo la sua solidarietà a Bergamo (città a cui suo padre Roby è molto legato) e prendendosela contro coloro che hanno emarginato la comunità cinese dopo lo scoppio della pandemia (in un caso Facchinetti aveva persino difeso un anziano cinese riempito d’insulti da due ragazzi). Molte celebrità come lui si sono espresse sulla pandemia da Covid-19: Sharon Stone ha lanciato un appello affinché le misure di sicurezza vengano rispettate (sua sorella ha contratto il virus e per di più era già affetta da lupus), Fedez, Chiara Ferragni e molte altre star si sono prodigate invece con appelli e donazioni.