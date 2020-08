Amore a gonfie vele per Giuseppe Zeno e Margareth Madè: i due, in attesa del secondo figlio, festeggiano 4 anni di nozze.

Giuseppe Zeno e Margareth Madè sono in attesa del loro secondo bebè e sembrano essere più innamorati che mai. In occasione del loro quarto anniversario di matrimonio il tenebroso attore ha scritto una romantica dedica per sua moglie.

Giuseppe Zeno e Margareth Madè: l’anniversario

Sono in attesa del loro secondo figlio Giuseppe Zeno e Margareth Madè, che il 20 agosto festeggiano il loro anniversario di matrimonio. Per l’occasione Giuseppe Zeno ha scritto una romantica dedica a sua moglie via social, dove ha condiviso uno scatto del loro grande giorno: “Non accade per caso,non accade quando decidi che sia il momento, non accade neanche quando pensi;ma si,e’ la cosa giusta da fare.

Accade perché era scritto. Accade perché il mio sguardo era già fisso nel punto in cui sapevo che saresti passata. E quel sapere e’ diventato sentire e lo sarà sempre di più!”, ha scritto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Zeno (@giuseppezeno) in data: 20 Ago 2020 alle ore 12:14 PDT





I due, da sempre molto riservati, si sono sposati con una cerimonia intima (tenuta rigorosamente top secret) ad Ortigia, in Sicilia, terra natale della bella attrice di Baaria. Nel 2017 è nata la loro prima bambina, Angelica, e a giugno 2020 i due attori hanno annunciato di essere in attesa di un altro bambino. Per il momento i due non hanno fatto sapere se sarà un maschietto o una femminuccia né quale sarà il nome scelto.

Nell’annunciare la sua seconda gravidanza Margareth Madè non aveva nascosto il suo entusiasmo, e sui social aveva scritto: “Dicono che 3 sia il numero perfetto. nulla da ridire per carità! Ma vuoi mettere il numero 4 in certe occasioni?”