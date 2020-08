Daniela Martani ha svelato di non aver usato precauzioni per il coronavirus durante la sua vacanza in Sardegna.

I contagi da coronavirus continuano a crescere ma Daniela Martani ha una teoria tutta sua riguardo il virus. Secondo l’ex hostess il Covid-19 sarebbe molto difficile da prendere, tanto che lei ha trascorso una vacanza in Sardegna completamente priva di precauzioni, risultando lo stesso negativa al virus.

Le sue parole hanno lasciato di stucco tutti. La donna ha praticamente ammesso di sfidare la sorte e non rispettare le regole, perché convinta che il coronavirus sia quasi impossibile da contrarre.

Tornata dalla #Sardegna stamattina. Fatto il test. Ho frequentato tutti i locali della Costa Smeralda Just Cavalli Country #Billionaire accusati di essere gli untori che non rispettano le regole, al mare nelle spiagge più affollate, la sera nelle piazze piene risultato: negativa. pic.twitter.com/Ezf3dvhhHc — daniela martani (@danielamartani) August 21, 2020

Daniela Martani sul coronavirus

Daniela Martani ha pubblicato un post su Twitter in cui ha voluto mostrare a tutti l’esito del tampone che ha effettuato dopo aver trascorso una vacanza in Sardegna.

La donna ha lasciato tutti di stucco tutti i lettori, perché ha lanciato un messaggio che in questo momento di emergenza non è passato inosservato. “Tornata dalla Sardegna stamattina. Fatto il test. Ho frequentato tutti i locali della Costa Smeralda, Just Cavalli, Country, Billionaire, accusati di essere gli untori che non rispettano le regole, al mare nelle spiagge più affollate, la sera nelle piazze piene, risultato: negativa” ha scritto la Martani.





L’ex gieffina è già stata al centro dell’attenzione durante l’estate per essersi completamente rifiutata di indossare la mascherina all’imbarco per il traghetto che porta all’isola della Maddalena. “Quelli che continuano ad affermare che la Sardegna è la nuova regione focolaio d’Italia mentono spudoratamente.

Sapete che io non sono proprio ligia nel seguire le indicazioni ministeriali di prevenzione, quindi mascherina indossata il meno possibile e nessun gel sanificante” ha dichiarato Daniela Martani, aggiungendo in un altro post che “è evidente che infettarsi è decisamente difficile“.