Fiocco azzurro per Lea Michele e Zandy Reich: l'attrice ha dato alla luce il suo bebè il 20 agosto.

Lea Michele e Zandy Reich sono diventati genitori: il piccolo è nato il 20 agosto 2020 e si tratterebbe di un maschietto. Per il momento la famosa star di Glee non ha confermato la notizia.

Lea Michele: è nato il figlio

Il 19 agosto Lea Michele ha postato sui social l’ultima foto con il pancione e sembra che il 20 agosto abbia dato alla luce il suo primo bebè, un maschietto a cui lei e Zandy Reich avrebbero dato il nome di Ever Leo.

L’attrice e suo marito hanno dato l’annuncio della gravidanza via social e gli ultimi mesi – anche a causa della pandemia – li hanno trascorsi al mare e in campagna, lontani da possibili fonti di contagio. Non si è trattato di una “gravidanza facile” per l’attrice, che più volte negli scorsi mesi è stata apertamente criticata dai fan e dai suoi ex colleghi di set (alcuni dei quali l’hanno apertamente accusata di bullismo e razzismo).

L’ex star di Glee è anche finita al centro di un’accesa bufera dopo la prematura scomparsa della collega Naya Rivera, con cui sembra che non sia mai corso buon sangue. In tanti avevano accusato la Michele di non aver espresso il suo cordoglio via social per la tragica morte della giovane attrice, annegata durante una gita in barca col figlio di 4 anni (da lei messo in salvo poco prima di sprofondare nel lago dove si erano recati).