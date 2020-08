Temptation Island, paura per due tentatrici positive al Coronavirus

Paura per Ilaria Gallozzi e Beatrice Damasi: le due tentatrici di Temptation Island sono risultate positive al Coronavirus.

Dopo le vacanze trascorse in Sardegna due ex tentatrici di Temptation Island hanno rivelato di essere risultate positive al Coronavirus. Una di loro è ricoverata in ospedale.

Tentatrici positive al Coronavirus

Sono Ilaria Gallozzi e Beatrice Damasi le due ex tentatrici di Temptation Island risultate positive a Covid-19.

Ilaria Gallozzi, che è stata ricoverata in ospedale, ha ammesso di esser stata imprudente durante una vacanza in Sardegna dove non avrebbe utilizzato le precauzioni consigliate per evitare il contagio. “Oggi sono una di quelle persone che sta soffrendo, ho la polmonite e non riesco neanche a muovermi, ogni colpo di tosse è un pugno al petto sferrato da Tyson”, ha scritto Ilaria Gallozzi, che si trovava in Costa Smeralda proprio in compagnia dell’amica, Beatrice Damasi, anche lei risultata positiva al virus (ma per il momento con sintomi più lievi).

In tanti hanno fatto gli auguri alle due ragazze sperando che questa brutta esperienza si concluda al più presto e nel migliore dei modi.

I nuovi focolai e l’aumento dei contagi in Sardegna ha spinto il governo a chiudere le discoteche e i locali notturni, dove sarebbero stati denunciati assembramenti incontrollati e assenza di mascherine per quasi tutti gli ospiti. La vicenda ha scatenato un putiferio e molti vip che hanno scelto la Sardegna per le loro vacanze estive sono finiti nel vortice della bufera (tra loro anche la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, insultata dagli haters).