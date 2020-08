La lista di vip incontrati da Flavio Briatore - risultato positivo al Coronavirus - è lunghissima: tra loro anche Silvio Berlusconi.

Da Silvio Berlusconi a Rovazzi, passando per Bonolis e Sinisa Mihajlovic: sono tantissimi i vip incontrati da Flavio Briatore nelle ultime settimane e che adesso dovranno sottoporsi al tampone per scongiurare il pericolo di un contagio. Il proprietario del Billionaire nel frattempo è stato ricoverato al San Raffaele e le sue condizioni sarebbero serie.

Briatore: i vip che ha incontrato

Negli ultimi mesi Briatore ha più volte preso di mira il governo per le misure restrittive imposte durante l’emergenza Coronavirus (non ultima quella relativa alla chiusura delle discoteche). Proprio nel locale dell’imprenditore a Porto Cervo sono stati confermati oltre 50 casi positivi al tampone, e anche lui è tra i contagiati. Mentre Briatore è ricoverato all’ospedale San Raffaele sui social sono in tanti a chiedersi quali siano le condizioni dei molti personaggi famosi da lui incontrati nelle scorse settimane: nella lista compaiono Silvio Berlusconi (con cui è presente una foto sui social), Paolo Bonolis (che con il figlio Davide ha preso parte a una partita di calcetto proprio in compagnia dell’imprenditore, Fabio Rovazzi, Sinisa Mihajlovic (risultato positivo), Renzo Rosso (fondatore del marchio Diesel), Diego Della Valle, Gabriele Parpiglia e Dario Marcolin.

Per il momento non è chiaro quali siano le condizioni di salute dell’imprenditore e sui social tutto tace.

Neanche l’ex moglie di Briatore – Elisabetta Gregoraci – ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito al suo ex marito, con cui ha mantenuto ottimi rapporti anche dopo la separazione.